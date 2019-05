SPAR groeit hard in Nederland

Gepubliceerd op | Views: 600 | Onderwerpen: Nederland

AMSTERDAM (AFN) - Supermarktketen SPAR International heeft wereldwijd een hogere omzet behaald. Onder andere in Nederland groeide de keten hard, mede dankzij de opening van een groot aantal nieuwe vestigingen.

In ons land dikten de opbrengsten aan met 15,8 procent tot 546,2 miljoen euro. SPAR Nederland opende onder andere honderd nieuwe winkels bij tankstations. Die filialen zijn vaak lucratief, omdat winkeliers daar doorgaans hogere prijzen kunnen rekenen.

Wereldwijd bedroeg de omzet van SPAR 35,8 miljard euro, een stijging van 5,4 procent bij gelijke wisselkoersen. Die toename valt samen met de opening van 335 nieuwe winkels, waarmee SPAR vorig jaar afsloot met 13.112 vestigingen verspreid over Europa, Azië en Afrika.

Het van oorsprong Nederlandse SPAR noemt zichzelf de grootste "vrijwillige retailketen voor voedingsmiddelen", oftewel een samenwerkingsverband van onafhankelijke winkeliers en groothandelaars. De Nederlandse tak is voor 45 procent in handen van Sligro. Onafhankelijke winkeliers hebben een belang van 10 procent in SPAR Nederland.