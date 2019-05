Shell geeft toe: geen winstbelasting betaald

Zoals gewoonlijk in de pers weer een onvolledig stuk.

1. Shell betaalt heel veel winstbelasting, alleen niet in Nederland. Wereldwijd ruim 30% over elke euro netto winst (=ruim meer dan NL'se tarief). Zie het jaarverslag.

2. Wat voor winstgevendheid hebben ze hier in Nederland ? Een beetje winstgevendheid in Pernis en wat benzinepompen. (Daartegenover een heel duur hoofdkantoor met duur betaalde mensen... en dus veel loonheffing..:-> Naast werkgelegenheid, BTW etcetc)

3. En de NAM (50% Shell) wordt niet meegeteld want die betaalt wel degelijk een heleboel miljarden in NL (nu wat minder dan vroeger...@groningen)