'India onderzoekt machtsmisbruik techreuzen'

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: India

NEW DELHI (AFN) - De Indiase mededingingsautoriteit is een onderzoek begonnen naar de binnenlandse online retailmarkt waar ook de Amerikaanse webwinkelgigant Amazon onder valt. Dat meldde The Wall Street Journal op basis van een enquête die de krant kon inzien.

De Indiase toezichthouder wil beter grip krijgen op de ontwikkelingen binnen e-commerce en de ''mogelijke gevolgen'' voor concurrentie, schrijft de krant. Bedrijven zouden de enquête afgelopen week al hebben ontvangen.

Amerikaanse winkelgiganten zoals Amazon en Walmart hebben een groot marktaandeel in India verworven. Zo nam Walmart afgelopen jaar de grootste Indiase onlinewinkelier Flipkart over.

Het onderzoek volgt op de recente aanscherping van wetten voor online retailers in India. Webwinkels mogen sinds begin dit jaar geen artikelen meer verkopen van bedrijven waarin ze zelf een belang hebben. Ook is het ze verboden om partijen exclusief via hun platforms te laten verkopen. De nieuwe regelgeving was een reactie op klachten van Indiase winkeliers over oneerlijke concurrentie.