Gepubliceerd op | Views: 1.502 | Onderwerpen: biotechnologie

KENILWORTH (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse farmaceut Merck heeft ruim 2 miljard dollar over voor Peloton Therapeutics, een biofarmaceut die een nieuw geneesmiddel tegen nierkanker ontwikkelt. De twee bedrijven zijn akkoord over een overname, die één dag voor de beursgang van Peloton bekend is gemaakt.

Merck betaalt aanvankelijk ruim 1 miljard dollar voor Peloton. Daar kan nog eens een kleine 1,2 miljard dollar aan mijlpaalbetalingen bij komen als experimentele geneesmiddelen uiteindelijk worden goedgekeurd en op de markt komen. De deal is naar verwachting in het derde kwartaal afgerond.

Peloton wilde woensdag naar de beurs gaan voor een prijs per aandeel van maximaal 17 dollar. Het totaalbedrag dat Merck in het vooruitzicht stelt, komt neer op bijna 50 dollar per aandeel.

Merck, dat buiten de Verenigde Staten en Canada onder de naam MSD opereert, kondigde eerder dit jaar al aan kleine tot middelgrote overnames na te jagen. Het concern heeft met Keytruda een zeer succesvol kankermedicijn in handen, maar is op zoek naar middelen die het aanbod diverser maken.