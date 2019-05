'Wall Street staat voor hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 722

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag naar verwachting voor een hogere opening. Ontwikkelingen rond de Chinese telecomgigant Huawei blijven het sentiment beheersen. Het bredere handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China werpt bovendien zijn schaduw over economische groeiverwachtingen.

Washington kondigde maandag aan restricties tegen Huawei met negentig dagen uit te stellen. Eerder zetten de Amerikanen het concern op een zwarte lijst wegens spionageverdenkingen, waarna onder andere Google en chipbedrijven lieten weten hun leveringen aan het bedrijf te staken.

Het uitstel zorgde voor enige opluchting onder beleggers. Chipfondsen als Intel, Qualcomm en Broadcom wonnen voorbeurs tot 3 procent. Ook Alphabet, het moederbedrijf van Google, stond op winst.

Toenemende spanningen

De stappen tegen Huawei kwamen op een moment van toenemende spanningen tussen de VS en China. Onderhandelingen over een handelsdeal lijken te zijn vastgelopen en beide grootmachten bestoken elkaar met nieuwe importheffingen. Die handelsvete heeft een drukkend effect op de wereldeconomie, waarschuwt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De denktank heeft zijn mondiale groeiverwachtingen andermaal verlaagd.

Beleggers kregen ook kwartaalcijfers te verwerken. Doe-het-zelfketen Home Depot voerde de winst en omzet op, maar de opbrengsten van winkels die minstens een jaar open zijn waren lager dan analisten hadden verwacht. Winkelketen JC Penney boekte in het eerste kwartaal een groter verlies dan kenners hadden voorzien. Branchegenoot Kohl's kwam met een winstwaarschuwing na een zwakkere jaarstart dan het bedrijf zelf had gedacht.

Geen opsplitsing

Boeing staat weer in de belangstelling vanwege zijn toestellen van het type 737 MAX. Indonesië wil die vliegtuigen, waarmee in korte tijd twee dodelijke crashes gebeurden, mogelijk tot volgend jaar aan de grond houden.

Verfproducent PPG Industries kwam met een strategie-update. Aanmaningen van een activistische belegger ten spijt wil het concern zich niet opsplitsen. Wel kondigde PPG een kostenbesparingsprogramma aan.

Overname

Er is ook overnamenieuws. Farmaceut Merck telt ruim 1 miljard dollar neer voor biofarmaceut Peloton, dat een nieuw geneesmiddel tegen niercelkanker ontwikkelt, waar nog eens mijlpaalbetalingen van bijna 1,2 miljard dollar bovenop kunnen komen. De deal kwam één dag voor de geplande beursgang van Peloton naar buiten.

Maandag sloten de beurzen in New York in het rood, waarbij vooral techbeurs Nasdaq het met een verlies van 1,5 procent tot 7702,38 punten moest ontgelden. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 25.679,90 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 2840,23 punten.