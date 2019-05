'British Steel staat op omvallen'

Er is een groot verschil tussen het verstrekken van een lening dan wel het verlenen van een subsidie.



Het verstrekken van een lening gebeurt normaal gesproken indien er liquiditeit nodig is voor de bedrijfsvoering.

Een subsidie wordt verstrekt om de bedrijfsvoering goedkoper te maken en heeft normaal gesproken een innovatief karakter.



Dat TATA Britisch Steel heeft verkocht voor 1 pond had naast de verlieslatende operatie alles te maken met de oude vervuilende productiemethode.

Of de regering van Engeland nu 30 of 70 mio aan lening verstrekt maakt niet zoveel uit.

Indien Britisch Steel door deze lening in staat is om haar eigen broek op te houden en de 5000 werknemers niet direct in de WW terechtkomen is die 30 cq 70 mio al goed besteed. Dekking per werknemer 6000 a 14000 pond.



Wat er zou moeten gebeuren is dat er een heffing komt op de mate van vervuiling die de staalbedrijven veroorzaken waardoor innovatieve minder vervuilende bedrijven aan concurrentiekracht kunnen winnen.