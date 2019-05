'British Steel staat op omvallen'

Gepubliceerd op | Views: 1.373

LONDEN (AFN) - De Britse staalproducent British Steel verkeert in grote financiële problemen. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het bedrijf heeft de Britse regering om een noodlening van 30 miljoen pond gevraagd. Die moet uiterlijk dinsdagmiddag worden toegekend, anders kan woensdag al een bewindvoerder worden aangesteld.

Bij British Steel werken 5000 mensen, bij toeleveranciers staan nog eens 20.000 mensen onder contract. Het bedrijf werd in 2016 door investeerder Greybull voor 1 pond overgenomen van het Indiase Tata Steel, dat af wilde van de verlieslatende tak.

British Steel had de overheid in eerste instantie om een lening van 75 miljoen pond gevraagd. Dat werd verlaagd nadat eigenaar Greybull meer geld in het staalbedrijf besloot te steken.

De Britse politieke partij Labour roept de regering op de lening te verstrekken. Ook vakbonden willen dat dat gebeurt om banen in het noorden van het land te behouden.