'Overnames Signify goed voor groei'

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - De overnames die Signify heeft aangekondigd, verbeteren naar verwachting de groeimogelijkheden van het verlichtingsbedrijf. Dat schrijven analisten van ING. Gezien de beperkte omvang zal de invloed evenwel klein blijven.

Signify maakte bekend twee bedrijven te kopen die speciale verlichting voor de veehouderij maken, het Amerikaanse Once en het Duitse iLox. Signify, dat volgens ING al marktleider is in tuinbouwverlichting, zet met de overnames de stap naar veeteelt.

De marktvorsers wijzen erop de algehele verlichtingsmarkt niet zo hard meer groeit, maar dat de markt voor verlichting voor de landbouw nog aanzienlijk uitdijt. Het zou analisten daarom niet verbazen als de Eindhovense onderneming in de toekomst meer van dit soort overnames doet.