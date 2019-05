Kapitaaluitgaven Franse telecomsector omhoog

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: Frankrijk, telecommunicatie

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De kapitaalinvesteringen door Franse telecombedrijven zijn vorig jaar gestegen naar in totaal 9,8 miljard euro, van 9,6 miljard euro een jaar eerder. Dat maakte de Franse telecomautoriteit Arcep bekend.

In het cijfer zijn geen spectrumkosten meegenomen. Het grootste deel van de kapitaalinvesteringen ging naar de uitrol van glasvezelnetwerken. De kapitaalbestedingen in de Franse telecomsector zijn in de afgelopen vier jaar met 40 procent toegenomen. Arcep dringt bij telecomproviders aan te blijven investeren in glasvezel en ook in 5G-netwerken.