AEX opent licht hoger

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen lieten wat herstel zien na de flinke verliezen een dag eerder. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond het Chinese technologiebedrijf Huawei en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 553,60 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 760,25 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een winst van 1,6 procent. Verzekeraar Aegon (min 1,9 procent) noteerde ex-dividend. In de MidKap ging kabel- en telecombedrijf Altice Europe aan kop met een plus van 1,9 procent. Grootste daler was oliedienstverlener SBM Offshore met een min van 0,8 procent.