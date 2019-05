'Licht hoger begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 936

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag licht hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting wat herstellen na de flinke verliezen een dag eerder. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond het Chinese Huawei en het handelsconflict tussen de VS en China in de gaten.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft de restricties tegen producten van het Chinese telecombedrijf Huawei met 90 dagen uitgesteld. Het ministerie zei dat het uitstel nodig is om contractuele verplichtingen na te komen. De verklaring van het ministerie benadrukte dat het uitstel niets verandert aan de beslissing van president Trump om Huawei uit veiligheidsgronden op de zwarte lijst te plaatsen.

De Chinese ambassadeur bij de Europese Unie liet ondertussen weten dat China kan terugslaan naar de VS, na het op de zwarte lijst plaatsen van Huawei. Ambassadeur Zhang Ming noemde het gedrag van president Donald Trump "afpersing" en "pesten". Volgens Zhang misbruiken de VS handelsregels om Huawei "op de knieën te krijgen".

Fastned

Op het Damrak kondigde Fastned aan op 14 juni naar de beurs in Amsterdam te willen. De uitbater van snellaadstations heeft momenteel 97 stations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf wil graag verder uitbreiden, onder meer naar België en Zwitserland.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft zijn aandeleninkoopprogramma ter waarde van 175 miljoen euro afgerond. Met de aandeleninkoop wilde SBM het aandelenkapitaal verminderen. Ook worden de ingekochte aandelen gebruikt voor aandelenprogramma's van het personeel en management.

Olie

Curetis kondigde aan een aanvullende financiering te krijgen van twee verschillende bronnen. Het biotechnologiebedrijf krijgt 5 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) als onderdeel van afspraken uit 2016. Daarnaast krijgt het beursgenoteerde bedrijf 1,5 miljoen euro van investeerder Yorkville.

De Europese beurzen sloten maandag in het rood. De AEX-index daalde 1,2 procent tot 551,37 punten en de MidKap zakte 1,5 procent tot 755,63 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,6 procent. Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 25.679,90 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent en techbeurs Nasdaq leverde 1,5 procent in.

De euro was 1,1151 dollar waard, tegen 1,1172 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 63,41 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer en werd verhandeld voor 72,25 dollar per vat.