'Boeings langer aan de grond in Indonesië'

JAKARTA (AFN/BLOOMBERG) - Indonesië houdt toestellen van het type Boeing 737 MAX mogelijk tot volgend jaar aan de grond. De luchtvaartautoriteiten in het land waar de eerste van twee crashes met zo'n toestel plaatsvond nemen niet zonder meer genoegen met de maatregelen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing en maken hun eigen afwegingen, zo laat een bestuurder weten in een interview.

Boeing legt momenteel de laatste hand aan een software-update om een probleem met de 737 MAX te verhelpen waardoor de neus van het toestel automatisch naar beneden wordt geduwd. Zelfs als de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten die update groen licht geven dan gaat Indonesië, een belangrijke luchtvaartgroeimarkt, daar niet zomaar in mee. Eerder lieten China, de Europese Unie en Canada ook al weten hun eigen afweging te willen maken.

Southwest Airlines, de luchtvaartmaatschappij met de grootste vloot 737 MAX-vliegtuigen ter wereld, zei eerder te hopen de toestellen in de zomer al weer te kunnen gebruiken. Boeing was niet bereikbaar voor een reactie.

Nieuwe versie

Na het tweede fatale ongeluk met een 737 MAX in Ethiopië, een kleine vijf maanden na de crash in Indonesië, besloten verreweg de meeste landen dat de toestellen tot nader order aan de grond moeten worden gehouden.

De 737 MAX is een opvolger van de Boeing 737. De nieuwe versie is uitgerust met een systeem dat de neus van het toestel naar beneden bijstuurt als de stijgingshoek te steil is. Dat systeem heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij de ongelukken.

Het aan de grond houden van de toestellen kost Boeing veel geld. Boeing is de grootste exporteur van de Verenigde Staten.