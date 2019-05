Snellaadbedrijf Fastned op 14 juni naar beurs

Gepubliceerd op | Views: 390

AMSTERDAM (AFN) - Fastned wil op 14 juni naar de beurs in Amsterdam. Dat heeft de uitbater van tientallen snellaadstations in onder meer Nederland bekendgemaakt bij de publicatie van de zogeheten prospectus voor zijn beursplannen.

"Ik ben blij dat we de datum van onze beoogde notering aan Euronext Amsterdam hebben vastgesteld. De notering geeft Fastned extra financieringsflexibiliteit en biedt meer beleggers de mogelijkheid om in Fastned te investeren", zegt topman Michiel Langezaal. Fastned heeft momenteel 97 snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf wil graag verder uitbreiden, onder meer naar België en Zwitserland.

De onderneming maakt verder bekend dat het in het eerste kwartaal van dit jaar op operationeel niveau 'break-even' heeft gedraaid. Het gaat dan om het bedrijfsresultaat (ebitda), exclusief kosten gerelateerd aan de uitbreiding van het netwerk. Dit betekent dat in deze periode zowel de directe bedrijfskosten van Fastned met betrekking tot de stations, als ook de indirecte bedrijfskosten die verband houden met de lopende activiteiten van het bestaande netwerk werden gedekt door de brutowinst.