AMG gaat nieuwe fabriek in Ohio bouwen

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft groen licht gekregen van de raad van toezicht voor de bouw van een nieuwe fabriek in de operationele nabijheid van een bestaande verwerkingsfaciliteit in Cambridge in de Amerikaanse staat Ohio.

Met het uitbreidingsproject wil AMG zijn recyclingscapaciteit voor gebruikte katalyse verdubbelen. De nieuwe fabriek wordt gefinancierd met de opbrengst van een obligatieverkoop van maximaal 350 miljoen dollar door de Ohio Air Quality Development Authority. Dit geld zal dan geleend worden aan dochteronderdeel AMG Vanadium en AMG zal garant staan voor aflossing van de obligaties. AMG verwacht dat de leningen in juni in de markt worden gezet.