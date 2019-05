Gepubliceerd op | Views: 455

AMSTERDAM (AFN) - Curetis krijgt aanvullende financiering van twee verschillende bronnen. Het biotechnologiebedrijf krijgt 5 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) als onderdeel van afspraken uit 2016. Daarnaast krijgt het beursgenoteerde bedrijf 1,5 miljoen euro van investeerder Yorkville.

Het geld van de EIB is een nieuwe tranche van een totale financieringsovereenkomst ter waarde van 25 miljoen euro. Daarvan werd een eerste deel van 10 miljoen euro direct uitbetaald en was de rest gekoppeld aan het behalen van bepaalde mijlpalen.

Met Yorkville was in oktober al een deal gesloten voor de uitgifte van converteerbare obligaties. Het eerste deel van 5 miljoen euro was toen al uitbetaald. De resterende 1,5 miljoen euro was eveneens gekoppeld aan vorderingen met ontwikkelingen.