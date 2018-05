Gepubliceerd op | Views: 290

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Oost-Europese telecomprovider United Group staat mogelijk voor een beursgang in Amsterdam. Investeerder KKR overweegt volgens bronnen een deel van zijn belang naar de beurs te brengen. Naast het Damrak is ook de Londense beurs een optie.

Een beursgang zou het bedrijf waarderen op circa 3 miljard euro. Het is overigens niet zeker dat het tot een beursgang komt. KKR zou alle opties op tafel hebben liggen. Ook een verkoop behoort tot de mogelijkheden.

United Group is een samenvoeging van de Servische kabelaar SBB en de Bosnische en Sloveense tak van mobiele telefonieaanbieder Telemach. KKR kreeg in 2014 een meerderheidsbelang in United Group in handen. Het bedrijf is actief in zes landen en was in 2017 goed voor een jaaromzet van 521 miljoen euro.