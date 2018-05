'Wall Street opent met winst'

Gepubliceerd op | Views: 364

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York koersen maandag af op een hogere opening. Net als op de markten elders in de wereld reageren beleggers op Wall Street positief op de pauze in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin heeft gezegd dat de handelsoorlog tussen zijn land en China voorlopig stilligt. De Amerikaanse importheffingen op Chinees staal zijn opgeschort, nadat beide landen vooruitgang hebben geboekt bij de handelsbesprekingen van de afgelopen dagen. Bedrijven die veel zakendoen met China staan op winst in de handel voorbeurs. Het gaat bijvoorbeeld om vliegtuigbouwer Boeing, machineproducent Caterpillar en chipbedrijven als Intel, Qualcomm en Micron Technology.

Bij de bedrijven kan Tesla ook op aandacht rekenen. Topman Elon Musk heeft specificaties bekendgemaakt van twee nieuwe versies van de Model 3. Die auto staat te boek als een soort instapmodel en is bedoeld voor een breder publiek in vergelijking met andere Tesla's. De productie van het model kampt wel met de nodige problemen. Tesla heeft meermaals productiedoelen voor de Model 3 teruggeschroefd en tijdelijk assemblagelijnen gestopt om ze aan te passen.

GE

Het industrieel conglomeraat General Electric (GE) staat eveneens in de schijnwerpers. GE heeft een deal gesloten om zijn transportonderdeel met bijvoorbeeld locomotieven te fuseren met de fabrikant van treinen en spoorwegapparatuur Wabtec in een transactie van ruim 11 miljard dollar. De aandeelhouders van GE en het bedrijf zelf krijgen iets meer dan de helft van het fusiebedrijf in handen en GE ontvangt 2,9 miljard dollar in contanten.

Daarnaast werd bekend dat financieel dienstverlener Fifth Third Bancorp zijn branchegenoot MB Financial overneemt, in een transactie van 4,7 miljard dollar. Verder koopt investeerder Blackstone voor 4,8 miljard dollar hotelexploitant LaSalle Hotel Properties.

Dow Jones

De macro-economische agenda is nagenoeg leeg. Later deze week komen nog gegevens over onder meer de industrie en dienstensector, woningmarkt en het consumentenvertrouwen in de VS. Ook worden de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve gepubliceerd.

De beurzen in New York sloten vrijdag overwegend lager, met beperkte koersbewegingen. De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel onveranderd op 24.715,09 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2712,98 punten. De techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 7354,34 punten.