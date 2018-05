Groei economie Nigeria zet door

Gepubliceerd op | Views: 169

ABUJA (AFN/BLOOMBERG) - De economie van Nigeria heeft in het eerste kwartaal opnieuw groei laten zien, geholpen door de hogere olieprijzen en een toegenomen olieproductie in het land, de grootste producent van olie in Afrika.

De groei bedroeg bijna 2 procent op jaarbasis. Het is het vierde kwartaal op rij met groei voor Nigeria, dat samen met Zuid-Afrika tot de topeconomieën van het Afrikaanse continent behoort. In 2017 kwam Nigeria nog uit een zware recessie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt voor dit jaar een groei van de Nigeriaanse economie met 2,1 procent, van 0,8 procent vorig jaar.

De olieproductie in Nigeria steeg in de afgelopen periode tot 2 miljoen vaten per dag, het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2016.