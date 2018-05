'Galapagos is op de goede weg'

Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De publicatiemijlpalen met een kandidaatmedicijn van Galapagos laten zien dat het bedrijf op de goede weg is. Analisten van KBC Securities zeggen op basis hiervan nog altijd een positieve kijk op de beursgenoteerde biotechnoloog te hebben.

Galapagos heeft publicatiemijlpalen behaald voor wat betreft GLPG1690 in zogenoemde idiopathische pulmonaire fibrose (IPF). Naast het presenteren van drie abstracts over het medicijn in ontwikkeling GLPG1690 op de American Thoracic Society Meeting (ATS) van 18 tot 23 mei in het Amerikaanse San Diego, publiceert de onderneming de FLORA Fase 2a-studieresultaten in de meest recente uitgave van The Lancet Respiratory Medicine.

KBC handhaaft zijn koopadvies voor Galapagos, met een koersdoel van 113 euro. De biotechnoloog was maandagmorgen in de vroege handel de sterkste stijger in de AEX. Het aandeel steeg 3,6 procent tot 85,56 euro.