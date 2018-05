'Goede cijfers voor Retail Estates'

Gepubliceerd op | Views: 27

AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde Belgische vastgoedbedrijf Retail Estates heeft in het eerste kwartaal goede cijfers behaald. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de resultaten die vrijdag nabeurs naar buiten kwamen.

KBC wijst op de sterke groei van de huurinkomsten en winst, met een sterke daling van de kosten voor schuld en de hoge bezettingsgraad. Het dividend van 3,60 euro komt overeen met de verwachtingen van KBC. De Belgische bank heeft overigens geen beleggingsadvies voor Retail Estates, dat recent een notering kreeg in Amsterdam, maar al geruime tijd in Brussel aan de beurs is genoteerd.

Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.15 uur een plus van 0,5 procent tot 76,00 euro.