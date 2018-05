'Nigeria wil Shell helpen met drones'

Gepubliceerd op | Views: 208

ABUJA (AFN/BLOOMBERG) - De Nigeriaanse luchtmacht staat klaar om Shell bij te staan met drones bij het beschermen van pijpleidingen en installaties in het Afrikaanse land, zodra het olie- en gasconcern daarom zou vragen. Dat heeft luchtmachtcommandant Sadique Abubakar gezegd in de Nigeriaanse krant This Day.

Shell kampt regelmatig met problemen in Nigeria vanwege olievervuiling. Op het Nigeriaanse vasteland worden oliepijpleidingen volgens het olieconcern vaak illegaal afgetapt en gesaboteerd, wat zware verontreiniging tot gevolg heeft.

De Nigeriaanse luchtmacht heeft recent nieuwe onbemande vliegtoestellen in dienst genomen. Volgens het hoofd van de luchtmacht zijn die drones goed te gebruiken voor politiewerk en het in de gaten houden van bijvoorbeeld pijpleidingen.

Nalatigheid

De zogeheten Tsaigumi's zijn dag en nacht inzetbaar en kunnen wel tien uur achter elkaar vliegen, op een paar kilometer hoogte en met een bereik van 100 kilometer, zo verzekert Abubakar die dit alles al heeft besproken met de top van Shell in Nigeria.

Critici wijten de grote milieuschade in Nigeria overigens aan verouderde pijpleidingen en nalatigheid van Shell. Nigeria is de grootste olie-exporteur van Afrika.