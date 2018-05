Sterkere export in april voor Japan

Gepubliceerd op | Views: 123 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De export van Japan is in april sterker toegenomen dan in maart. Volgens cijfers van de Japanse overheid ging de uitvoer met 7,8 procent omhoog op jaarbasis, tegen een toename met 2,1 procent een maand eerder.

Economen hadden in doorsnee op een exportgroei van de derde economie van de wereld met 8,7 procent gerekend. Japan zag de export naar China, de Europese Unie en de Verenigde Staten aantrekken. De invoer van Japan ging in april met bijna 6 procent omhoog, na een daling met 0,6 procent in maart. Hier werd door economen gemiddeld een importstijging met 9,8 procent voorspeld.