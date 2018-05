'AEX opent hoger op tweede pinksterdag'

Gepubliceerd op | Views: 1.174

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag naar verwachting met winst. De beurshandel zal waarschijnlijk relatief rustig verlopen. In verband met tweede pinksterdag zijn de beurzen in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland gesloten. In Londen en Parijs wordt wel gehandeld.

Beleggers verwerken onder meer het akkoord dat China en de VS sloten na dagenlang overleg over de handelsperikelen. De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin zei dat de handelsoorlog tussen zijn land en China voorlopig stilligt en de Amerikaanse importheffingen op Chinees staal zijn opgeschort. De kou tussen China en de VS lijkt daarmee enigszins uit de lucht.

Op het Damrak staat Unilever in de schijnwerpers. Kredietbeoordelaar Fitch is positiever geworden over de vooruitzichten van het was- en levensmiddelenproducent. Fitch wijst onder andere op de verbeterde capaciteit voor autonome groei en denkt dat er mogelijk hogere kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders kunnen komen vanaf 2019 of grote overnamedeals.

Accell

Galapagos liet weten publicatiemijpalen te hebben behaald met een kandidaatmedicijn. Het biotechnologiebedrijf zal de onderzoeksresultaten presenteren tijdens een bijeenkomst in het Amerikaanse San Diego en in de meest recente uitgave van The Lancet Respiratory Medicine.

Ook Accell staat in het nieuws. Branchevereniging Bovag kondigde aan een akkoord te hebben bereikt met de fietsenfabrikant over de wijziging van een aantal onderwerpen in de nieuwe contracten voor dealers van merken Batavus, Sparta en Koga.

In Dublin presenteerde Ryanair de jaarcijfers. De Ierse prijsvechter waarschuwde daarbij dat zijn resultaten de komende jaren onder druk kunnen komen te staan, door hogere kosten en het stabiliseren van tarieven.

Euro

De Europese beurzen sloten vrijdag lager. De AEX-index verloor 0,3 procent tot 567,03 punten en de MidKap daalde 0,5 procent tot 801,94 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,3 procent in. Ook de beurzen in New York gingen overwegend met kleine verliezen het weekeinde in.

De euro was 1,1744 dollar waard, tegen 1,1767 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 71,86 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent meer, op 79,14 dollar per vat.