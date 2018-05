Infineon bouwt chipfabriek in Oostenrijk

Gepubliceerd op | Views: 241 | Onderwerpen: Oostenrijk

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse chipfabrikant Infineon Technologies geeft de komende zes jaar circa 1,6 miljard euro uit voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Oostenrijk. Daarmee wil de onderneming inspelen op de toenemende vraag naar halfgeleiders, voor gebruik in auto's tot windturbines.

Infineon zal 400 nieuwe banen creëren op de locatie in Villach in Zuid-Oostenrijk, naast een al bestaande productielocatie van Infineon. De productie moet in 2021 van start gaan.

Infineon is een concurrent van onder meer het Eindhovense NXP Semiconductors en STMicroelectronics.