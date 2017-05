Zaak Akzo geeft beursweek kleur

Gepubliceerd op | Views: 65

AMSTERDAM (AFN) - Het zwaartepunt van de komende beursweek vindt maandag plaats. Dan verschijnt AkzoNobel bij het gerechtshof in Amsterdam vanwege een zaak aangespannen door de activistische belegger Elliott Advisors. Verder houden beleggers een schuin oog op de politieke onrust in de Verenigde Staten en komen in de loop van de week nog enkele bedrijven met cijfers.

Akzo bevindt zich in het vizier van branchegenoot PPG Industries, maar overnamevoorstellen werden door het verf- en chemieconcern vooralsnog afgewezen. Elliott vindt dat Akzo op zijn minst in overleg moet gaan en wil dat de positie van president-commissaris Antony Burgmans op een speciale vergadering ter discussie wordt gesteld. De Ondernemingskamer buigt zich maandag over die kwestie.

In de VS komen onder meer HP Inc en enkele retailbedrijven nog met cijfers naar buiten. In Amsterdam zit het cijferseizoen er grotendeels op. Er komen nog enkele kleinere bedrijven met resultaten.

Esperite

Ook wordt nog gewacht op de cijfers van stamceltechnologiebedrijf Esperite. De deadline van de uitgestelde publicatie van het jaarverslag verstreek vrijdag. Esperite worstelt al enige tijd met zijn jaarverslag en ondertussen ging ook dochteronderneming Genoma failliet. Het bedrijf gaf aan vanwege dat faillissement opnieuw meer tijd nodig te hebben.

Op de agenda staat in Amsterdam verder een aantal aandeelhoudersvergaderingen. Bij ASM International (ASMI) staat daarbij onder meer de goedkeuring voor een aandeleninkoopprogramma op de rol. Grootaandeelhouder Eminence heeft aangekondigd tegen te stemmen.

OPEC

Eind volgende week komen vertegenwoordigers van deelnemende landen aan oliekartel OPEC bijeen. Naar verwachting wordt daarbij ingestemd met een verlenging van de productiebeperkingen door de OPEC en onder meer Rusland.

Op het macro-economische front vallen vooral een aantal groeicijfers op van grote economieën. Op dinsdag trapt Duitsland daarbij af, gevolgd door onder meer het Verenigd Koninkrijk op donderdag en de VS op vrijdag. Ook zullen beleggers op woensdag de notulen van de meest recente vergadering van de Fed uitpluizen op zoek naar aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid.