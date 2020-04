Snapchat populairder tijdens lockdown

Gepubliceerd op | Views: 60

SANTA MONICA (AFN/BLOOMBERG) - Het gebruik van chatapp Snapchat is fors toegenomen nu veel mensen thuis zitten tijdens de coronacrisis. Moederbedrijf Snap maakte bekend dat er in de eerste drie maanden van het jaar gemiddeld 229 miljoen mensen gebruik maakten van de app. Bovendien brachten die meer tijd met de app door om zo contact te houden met vrienden en familie.

Gebruikers van Snapchat, dat bekendstaat om de verdwijnende filmpjes, benutten ook veel de augmented reality-opties van de app. Daarmee verandert de app hun gezicht in dat van bijvoorbeeld een kat of een pratende rol wc-papier. Driekwart van de gebruikers maakt iedere dag gebruik van die optie.

Het is nog niet duidelijk of de gebruikersgroei zich ook vertaalt in een blijvende omzetgroei voor Snap. Adverteerders snijden tijdens de crisis namelijk in hun budgetten voor reclame om zo kosten te besparen. In het eerste kwartaal bedroeg de omzet 462,5 miljoen dollar, een toename 44 procent op jaarbasis. Ook in het lopende kwartaal groeit de omzet nog wel, maar dat gaat minder hard. Het verlies van Snap viel iets lager uit dan in de eerste drie maanden van vorig jaar en bedroeg 305,9 miljoen dollar.

Volgens topman Evan Spiegel heeft Snap voldoende geld om nieuwe mensen te blijven aannemen. Ook kan het bedrijf nog altijd investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat is volgens Spiegel het gevolg van een eerdere reorganisatie. "De vele moeilijke veranderingen die we hebben gemaakt de afgelopen paar jaar hebben ervoor gezorgd dat we de huidige uitdagingen goed aankunnen."