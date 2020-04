'Shell stelt investering in Noordzeegas uit'

Gepubliceerd op | Views: 1.849

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasbedrijf Shell stelt de ontwikkeling van een gasveld in de Noordzee ter waarde van 1 miljard dollar voorlopig uit. Dat melden Amerikaanse media. Olie- en gasbedrijven gaan wat zuiniger om met hun geld nu de prijzen van brandstoffen hard zijn gedaald.

De investering in het Jackdaw-veld is de tweede die Shell in de Noordzee naar de langere termijn schuift. Vorige maan besloot de Nederlands-Britse onderneming al de beslissing over de ontwikkeling van het Cambo-veld bij de Shetlandeilanden naar volgend jaar door te schuiven.

Shell besloot eerder deze maand bovendien al de beslissing over een gasproject in Australië uit te stellen en een investering in een project voor vloeibaar gemaakt gas (lng) in Mozambique volgend jaar te doen. Daarnaast trok het zich terug uit een lng-project in de VS.