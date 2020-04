Verkopen Gucci flink omlaag door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 0

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Kering, het moederbedrijf van luxemerken als Gucci en Saint Laurent, heeft vanwege de coronacrisis fors minder dure tasjes en andere luxeproducten verkocht in het eerste kwartaal. De onderneming heeft wel de indruk dat de verkopen in China inmiddels weer voorzichtig beginnen aan te trekken.

De totale omzet bleef afgelopen kwartaal steken op 3,2 miljard euro. Dat is dik 15 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar in de boeken ging. Vooral bij het merk Gucci liepen de opbrengsten stevig terug.

In belangrijke markt China gingen de verkoopcijfers al vroeg in het jaar omlaag. Maar in de eerste weken van april zag het beeld er in dat land al weer wat beter uit.

Kosten besparen

Kering durft momenteel geen voorspelling te doen voor de komende tijd. Omdat winkels in grote delen van de wereld nog steeds gesloten zijn, is volgens de onderneming niet in te schatten wanneer de zaken weer zullen verbeteren.

Om geld te besparen kondigde Kering eerder deze maand al aan dat de top van het bedrijf dit jaar genoegen neemt met minder loon. Het dividend over 2019 is daarnaast met 30 procent verlaagd. Volgens Kering is het momenteel topprioriteit om op alle niveaus van de organisatie de kosten binnen de perken te houden.