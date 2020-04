Echte klap van coronavirus komt nog voor Brill

Gepubliceerd op | Views: 858

LEIDEN (AFN) - Uitgever van wetenschappelijke literatuur Brill heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Wel zag de onderneming door de lockdowns in verschillende Europese landen de verkoop van gedrukte boeken vanaf maart afnemen. Als de lockdowns voortduren en universiteiten de deuren gesloten houden, heeft dat gevolgen voor de omzet. Ook wordt het moeilijker om nieuwe gedrukte boeken en e-books in de markt te zetten.

De uitbraak van het coronavirus in Azië had weinig invloed op de resultaten van Brill. Doar de grotere gevolgen van de pandemie in Europa komt Brill niet met verwachtingen voor het hele jaar. De uitgever heeft daarnaast kostenbesparende maatregelen genomen. Als de crisis de komende maanden voort blijft duren, kan Brill de maatregelen uitbreiden.

Brill houdt zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 25 juni. Begin volgende maand geeft de uitgever meer informatie over de plaats van die vergadering en de manier waarop die wordt gehouden.