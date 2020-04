Aedifica merkt op financieel vlak weinig van coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 356

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica verwacht financieel voorlopig weinig te merken van de coronacrisis. Dat laat het onder meer in Amsterdam genoteerde bedrijf weten in een handelsbericht.

Ten opzichte van eerdere voorspellingen voor het zogeheten EPRA-resultaat voor de twaalf maanden tot eind juni worden geen significante wijzigingen voorzien. De huurgelden voor het derde kwartaal dat liep tot eind maart, werden volgens een normaal betalingspatroon ontvangen. Ook het betalingspatroon van de huurgelden die in de loop van april 2020 moeten worden betaald, verloopt normaal en vertoont volgens het bedrijf momenteel geen noemenswaardig negatief effect als gevolg van de virusuitbraak.

De hele situatie gaat op operationeel vlak vanzelfsprekend niet onopgemerkt voorbij. Sinds half maart werkt het Aedifica-team van thuis uit, terwijl de operationele teams in nauw contact blijven met de huurders.

Bouwactiviteiten

"Als bedrijf dat zeer dicht bij de zorgsector staat, voelt Aedifica zich nauw betrokken bij de bewoners van onze zorggebouwen en de teams die voor hen zorgen", zegt topman Stefaan Gielens. "Aedifica heeft al een aantal acties ondernomen om de zorgteams en de bewoners van onze gebouwen te ondersteunen en zal ook in de toekomst blijven kijken wat ze kan doen om te helpen."

De bouwactiviteiten van projecten worden over het algemeen in alle landen voortgezet, met enkele uitzonderingen in België en Duitsland. In Finland zit Aedifica ook in de kinderdagverblijven. Die blijven open, maar de totale bezetting is gedaald tot een zeer laag niveau, omdat scholen gesloten zijn en de mensen in het algemeen van thuis uit werken. Een tijdelijke en beperkte impact op de huurinkomsten valt hier niet uit te sluiten, aldus het bedrijf.