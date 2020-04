'Lampenmarkt en coronacrisis zitten Signify dwars'

Gepubliceerd op | Views: 598

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft afgelopen kwartaal naar verwachting lagere resultaten in de boeken gezet dan een jaar eerder. Naast de coronacrisis had de onderneming last van een verdere krimp van de traditionele lampenmarkt. Signify, het voormalige Philips Lighting, opent vrijdag de boeken.

Volgens een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op de eigen website heeft geplaatst, komt de omzet uit op bijna 1,5 miljard euro. Dit is slechts een fractie minder dan de opbrengsten in de eerste drie maanden van 2019.

Maar Signify moet het vooral hebben van overnames. Recent werd er weer een nieuwe deal afgerond. Voor de aankoop van het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions telde het Eindhovense bedrijf 1,4 miljard dollar neer.

Verwachtingen

Uit de verwachtingen van analisten blijkt dat de vergelijkbare omzet waarschijnlijk met bijna 11 procent is gedaald. Daarbij wordt voor de lampendivisie een neergang met ruim 23 procent voorspeld.

Bij het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) ligt de voorspelling in doorsnee op 98 miljoen euro, tegen 115 miljoen euro een jaar eerder. De marge zou hierdoor uitkomen op 6,7 procent. De nettowinst wordt in doorsnee geraamd op 20 miljoen euro, van 44 miljoen euro een jaar terug.

Kritiek

Signify schrapte eind maart al zijn financiële vooruitzichten en dividend vanwege de coronacrisis. "Er is voorzichtigheid geboden", stelde topman Eric Rondolat. "We willen ervoor zorgen dat we onze flexibiliteit waarborgen om te reageren op veranderingen in de marktomstandigheden en de stabiliteit van het bedrijf garanderen."

Onlangs uitte vakbond CNV nog kritiek op Signify, omdat de onderneming de uitbetaling van een prestatiebeloning wilde verschuiven. Signify had werknemers ook om een loyaliteitsbijdrage gevraagd. Het bedrijf benadrukte in een reactie dat hogere leidinggevenden en de raad van commissarissen eveneens een offer doen. Zij leveren tijdelijk 20 procent van hun loon in om Signify door de coronacrisis heen te loodsen.