Wall Street begint stevig lager aan de dag

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige minnen aan de dag begonnen. De aandacht op Wall Street ging opnieuw uit naar de oliemarkt waar de prijs van Amerikaanse olie weer boven nul steeg nadat die een dag eerder voor het eerst negatief was geworden. Ook worden de nodige bedrijfsresultaten verwerkt.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 2,2 procent lager op 23.128 punten. De breed samengestelde S&P verloor in de eerste minuten 1,7 procent tot 2776 punten en techbeurs Nasdaq dikte 1,2 procent in tot 8461 punten.

Een vat Amerikaanse olie voor levering in mei noteerde op 2,36 dollar. Het contract voor levering in mei loopt dinsdag af. Brentolie, dat eerder al is overgestapt naar het juni-contract, werd ruim 23 procent goedkoper op 19,64 dollar per vat. De Europese olie was in twintig jaar niet zo goedkoop.

Oliesector

De oliesector op Wall Street kreeg weer tikken na de koersverliezen op maandag. Olie- en gasproducenten als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips werden tot 5,1 procent lager gezet. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes en Transocean verloren tot 5,3 procent.

Aan het cijferfront opende technologieconcern IBM de boeken. IBM zag de resultaten in het eerste kwartaal dalen en trekt vanwege de coronacrisis de prognoses voor dit jaar in. Het aandeel verloor 4,8 procent

Ook frisdrankproducent Coca-Cola (min 3 procent) kwam met cijfers. Het bedrijf meldde dat de wereldwijde verkoop van frisdrank sinds begin april met een kwart is gedaald door de maatregelen om het coronavirus in te dammen en rekent dan ook op een flinke impact op de resultaten in het tweede kwartaal.