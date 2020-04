'Wall Street blijft in ban van onrust oliemarkt'

quote:

RSIman schreef op 2 april 2020 10:33:

Het International Energy Agency verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met maar liefst 20% zal krimpen, en de Japanse bank MUFG schat dat de vraag in april zal dalen met 8,5 miljoen vaten per dag.April wordt een verschrikkelijke maand voor de olie-industrie.De Saoedi's kunnen niet genoeg kopers vinden voor hun olie.China zal waarschijnlijk een topkoper zijn voor de goedkope Saoedische ruwe olie, maar dat is niet genoeg om de daling van de vraag vanuit andere grote markten, India en Europa, te compenseren.Overigens verwachten ze pas prijsstijgingen over 2 a 3 jaar wanneer er dan weer vraag naar is.Dag RSI is weer hoog voor shell koopwoede van nieuw komers op de beurs die bang zijn de boot te missen en nu eigenlijk te hoog instappen. Gebeurd altijd ook met goud wanneer het in het nieuws komt is het al oud nieuws en staat het al hoog.