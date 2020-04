'Wall Street blijft in ban van onrust oliemarkt'

Gepubliceerd op | Views: 2.692

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting lager openen, na de minnen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft vooral uitgaan naar de oliemarkt, nadat de prijs van Amerikaanse olie maandag voor het eerst in de geschiedenis negatief was geworden. Daarnaast worden weer bedrijfsresultaten verwerkt.

Een vat Amerikaanse olie voor levering in mei noteerde dinsdag op min 5,10 dollar. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betaalden om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden moet worden stilgelegd. Het contract voor levering in mei loopt dinsdag af. Brentolie, dat eerder al is overgestapt naar het juni-contract, werd 20 procent goedkoper op 20,71 dollar per vat.

De oliesector op Wall Street lijkt weer tikken te krijgen na de koersverliezen op maandag. Dat geldt bijvoorbeeld voor olie- en gasproducenten als ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips en oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes en Transocean.

IBM

Aan het cijferfront opende technologieconcern IBM de boeken. IBM zag de resultaten in het eerste kwartaal dalen en trekt vanwege de coronacrisis de prognoses voor dit jaar in. Voorbeurs staat het aandeel IBM in het rood.

Ook frisdrankproducent Coca-Cola kwam cijfers. Het bedrijf meldde dat de wereldwijde verkoop van frisdrank sinds begin april met een kwart is gedaald door de maatregelen om het coronavirus in te dammen en rekent dan ook op een flinke impact op de resultaten in het tweede kwartaal.

Lockheed Martin

Defensieconcern Lockheed Martin publiceerde meevallende resultaten, maar schroefde wel de omzetprognoses voor dit jaar licht omlaag vanwege de coronacrisis.

Uitzender Manpower liet weten dat de winst in het afgelopen kwartaal is gekelderd door de crisis. Door de virusuitbraak werd de vraag naar uitzendkrachten flink verstoord.

Philip Morris

Sigarettenproducent Philip Morris International trekt zijn verwachtingen rond de winst voor heel 2020 in. Noodmaatregelen tegen het coronavirus raken de verkoop van tabakswaren, met name in belastingvrije winkels op luchthavens.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 2,4 procent lager op 23.650,44 punten. De brede S&P 500 verloor 1,8 procent tot 2823,16 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1 procent in tot 8560,73 punten.