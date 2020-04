Defensieconcern Lockheed Martin nog weinig geraakt door corona

Gepubliceerd op | Views: 468

BETHESDA (AFN) - Defensieconcern Lockheed Martin merkte in het afgelopen kwartaal nog weinig van het nieuwe coronavirus en de wereldwijde maatregelen om de pandemie te bezweren. De enige tegenspoed ondervond het Amerikaanse bedrijf in zijn toeleveringsketen, waar sommige onderdelen met een vertraging arriveerden. Lockheed heeft daarom zijn eerder uitgesproken financiële omzetprognose voor 2020 met een fractie omlaag bijgesteld.

De zaken gingen goed in het eerste kwartaal bij het grootste defensiebedrijf ter wereld. De omzet dikte aan tot 15,7 miljard dollar van 14,3 miljard dollar een jaar eerder. Vrijwel alle divisies zagen hun opbrengsten groeien. De enige uitzondering was het onderdeel Rotary and Mission Systems waar vanwege minder verkopen van systemen voor helikopters de omzet stabiel bleef. De nettowinst liep marginaal op tot 1,7 miljard dollar.

Lockheed Martin merkt nog weinig van de lockdown in de Verenigde Staten. De defensiesector wordt als essentieel aangemerkt, waardoor de werkzaamheden daar met weinig storingen kunnen doorgaan. Lockheed Martin laat daarnaast zijn personeel op verschillende tijden beginnen, zodat er zoveel mogelijk spreiding is bij het komen en verlaten van het werk.