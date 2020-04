Gepubliceerd op | Views: 1.229

AMSTERDAM (AFN) - Bij de bekendmaking van cijfers over het eerste kwartaal door Unilever zal de aandacht vooral uitgaan naar de impact van het coronavirus op de verkopen van het was- en levensmiddelenconcern. De vraag is of het bedrijf heeft kunnen profiteren van het massale gehamster van boodschappen door consumenten. Unilever komt donderdag met resultaten naar buiten.

Vanwege de grote onzekerheid over de uitbraak heeft Unilever geen consensus van analistenschattingen verzameld. Mogelijk heeft Unilever munt kunnen slaan uit het gehamster van bijvoorbeeld schoonmaakproducten, zeep en houdbare en verpakte levensmiddelen. Maar daar staan dan wel de negatieve gevolgen van lockdown-maatregelen tegenover, zoals een zwakkere verkoop van ijsjes, lagere afzet van producten aan afnemers in de horeca en verstoringen van de distributie- en productieketen. Dit effect zal met name in het tweede kwartaal voelbaar worden.

In maart werd bekend dat Unilever 500 miljoen euro uittrekt om afnemers en leveranciers te helpen. Het bedrijf zei kleine en middelgrote leveranciers zo snel mogelijk te gaan betalen zodat die genoeg geld in kas houden. Ook krijgen kleinschalige winkeliers die afhankelijk zijn van Unilever meer krediet van de multinational. Daarmee wil Unilever voorkomen dat winkeliers het hoofd niet boven water kunnen houden of banen moeten schrappen.

In 2019 ging de vergelijkbare omzet van Unilever met 2,9 procent omhoog en het Brits-Nederlandse bedrijf had voor de eerste helft van dit jaar een prognose uitgesproken voor een groei van minder dan 3 procent.