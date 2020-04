Winst uitzender Manpower keldert door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: detachering

MILWAUKEE (AFN) - De kwartaalwinst van uitzender Manpower is flink gekelderd door de coronacrisis. De Amerikaanse branchegenoot van Randstad geeft aan dat de virusuitbraak de vraag naar uitzendkrachten flink heeft verstoord.

De nettowinst zakte tot 1,7 miljoen dollar, van 53,5 miljoen dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. De opbrengsten gingen daarnaast met 8 procent omlaag tot 4,6 miljard dollar.

Omdat niet duidelijk is hoe lang de coronamaatregelen verspreid over de wereld van kracht blijven, kan Manpower geen voorspellingen doen voor de inkomsten in het tweede kwartaal.