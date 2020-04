Beurzen doen stap terug, Pharming klimt 26 procent

Niets verbaast me tegenwoordig nog. We leven in een fantasie wereld waar negatief nieuws positief wordt ontvangen en aandelen door het dak gaan. Mensen dansen als Centrale Banken nog meer waardeloos fake money in de markt gooien. Fake FIAT money wat geen enkele intrinsieke waarde heeft, geen enkel onderpand... niets totally nothing. Het enige onderpand zijn schulden.

Overheden en Centrale Banken strooien met biljoenen en het maakt allemaal niets uit in deze fantasie wereld. Het overgrote deel van de mensen is totaal mind controlled en vind alles prima en trappen in alle leugens die er verkocht worden. De hebzucht overwint het van het gezond verstand en als je anders denkt en niet mind controlled dan ben je een complotdenker met een Alu hoedje.

Nou laat mij dan maar een complotdenker zijn met Alu hoedje maar ik laat me niet beroven van mijn vrije geest en mijn spaargeld.



Feest maar...dans maar... totdat de muziek plots stopt en alles totaal in elkaar stort.