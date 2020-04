Duits beleggersvertrouwen veert flink op na historische val

Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: Duitsland

MANNHEIM (AFN) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in april flink opgeveerd, na de historische val een maand eerder door de coronacrisis. Dat meldde onderzoeksinstituut ZEW.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van plus 28,2 tegen min 49,5 een maand eerder. Het cijfer is veel beter dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op een stand van min 42. In maart liet de graadmeter nog de grootste daling zien sinds het begin van de metingen in 1991.