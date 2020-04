KBC verlaagt advies Flow Traders

Volgens mij spelen ze zelf met hun aandeel .

Het volume vandaag alleen al in dit aandeel brengt hun voordeel op .

Als ze zelf het aandeel moedwillig naar onder duwen dan is dat voor hen koekenbak .

Blijkbaar mag dit allemaal

Aandeel behouden omdat de turbulentie nog niet voorbij is .

Ook het dividend is aantrekkelijk