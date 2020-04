'Zorgen om balans Basic-Fit overdreven'

Gepubliceerd op | Views: 1.138

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Bezorgdheid om de balans bij Basic-Fit als gevolg van lockdownmaatregelen zijn overdreven. Dat stellen analisten van Berenberg. Volgens hen is de liquiditeit bij de fitnessketen nog voldoende, mede doordat er een relatief lage cash-burn is. Bankconvenanten kunnen wel in gevaar komen als de sportscholen van de keten tot in het derde kwartaal gedwongen gesloten blijven.

Volgens marktvorsers van Berenberg is het op dit moment juist aantrekkelijk om in Basic-Fit te stappen, nu de prijs voor een aandeel sinds de jaarwisseling bijna is gehalveerd. Ze verhogen daarom hun advies van hold naar buy, bij een koersdoel van 28 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 10.20 uur 1,9 procent hoger op 17,50 euro.