'Impact van coronacrisis op Adyen licht negatief'

AMSTERDAM (AFN) - De impact van de coronacrisis op Adyen is licht negatief. Dat concluderen kenners bij KBC Securities. Zij merken verder dat de update van de betalingsverwerker over het eerste kwartaal weinig verrassingen had, waardoor het advies op hold blijft met een koersdoel van 735 euro.

Kenners zien dat met name bedrijven in de luchtvaart en toerisme-sector, waarmee Adyen zaken doet, hard geraakt worden door de pandemie. Zij zorgen voor een lager volume en minder omzet. Maar die terugval wordt deels gecompenseerd door fors meer transacties bij webwinkels en digitale betalingen in fysieke winkels. De negatieve impact was net zoals verwacht het sterkst in maart.

De marktvorsers verwachten dat de situatie in april een vergelijkbare trend toont. Richting de zomer rekenen de analisten wel op enig herstel, als de lockdowns versoepeld worden.

Het aandeel Adyen stond dinsdag omstreeks 09.55 uur 6,4 procent hoger op 843 euro.