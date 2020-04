'Resultaten Vopak redelijk in lijn'

Gepubliceerd op | Views: 556

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van tankopslagbedrijf Vopak in het eerste kwartaal waren redelijk in lijn met de verwachtingen, aldus KBC Securities. Volgens KBC was de omzet iets minder dan verwacht, maar viel het bedrijfsresultaat iets hoger uit dan gedacht.

KBC schrijft verder dat Vopak kan gaan profiteren van de toegenomen vraag naar opslagcapaciteit van olie door de scherp gedaalde olieprijzen. Samen met onderhoudswerkzaamheden bij terminals in Rotterdam en Singapore in het afgelopen kwartaal zal dit bijdragen aan hogere bezettingsgraden in de komende tijd. Het advies voor Vopak is hold, met een koersdoel van 53 euro.

ING noemde de cijfers juist tegenvallend, met een resultaat dat zwakker was dan gedacht. ING had verwacht dat de effecten van de nieuwe regels rond scheepsbrandstof zichtbaarder zouden zijn en meer zouden bijdragen. De bank is ook van mening dat Vopak kan gaan profiteren van het overaanbod op de oliemarkt en de scherp gedaalde olieprijzen. Het advies is buy, met een koersdoel van 55 euro.

Het aandeel Vopak noteerde dinsdag omstreeks 10.00 uur een min van 1 procent op 50,48 euro.