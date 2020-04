Gepubliceerd op | Views: 224

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse voedingsmiddelenconcern Danone heeft vorig kwartaal zijn omzet opgevoerd dankzij hamsterwoede vanwege het coronavirus. Wel voorziet de onderneming veel onzekerheid in de toekomst vanwege de pandemie en trekt daarom haar financiële vooruitzichten voor dit jaar in. Het bedrijf kan nog niet goed inschatten wat voor eetgewoontes mensen, die thuis zitten vanwege lockdowns, zullen aannemen. Ook zijn problemen in de toelevering van producten mogelijk.

Vorig kwartaal zag Danone de vraag naar waterflessen opeens sterk teruglopen, terwijl andere producten juist gehamsterd werden. In het eerste kwartaal woog het effect van hamsteren in Europa en de Verenigde Staten sterker dan de mindere vraag in China. De omzet van Danone steeg op vergelijkbare basis met 3,7 procent tot 6,2 miljard euro.

Voor de tweede kwartaal verwacht Danone een nog sterkere impact van het coronavirus en de maatregelen om de uitbraak te bezweren. Het effect van hamsteren zal waarschijnlijk afnemen, terwijl de negatieve economisch gevolgen van de coronacrisis zullen toenemen. Dat zullen consumenten voelen in hun inkomens, wat het winkelgedrag kan veranderen.

Danone ziet überhaupt dat mensen op een andere manier boodschappen doen door de coronacrisis. De vraag wordt veel grilliger. Het concern gaat in ieder geval voor bepaalde producten grotere verpakkingen verkopen en zich richten op voedingsmiddelen die thuis kunnen worden voorbereid.