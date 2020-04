Gepubliceerd op | Views: 263

BERLIJN (AFN) - Het Duitse softwareconcern SAP gaat weer verder met één topbestuurder. De functie werd de afgelopen zes maanden gedeeld tussen Christian Klein en Jennifer Morgan, maar laatstgenoemde verlaat de onderneming eind april.

De 48-jarige Morgan werkte sinds 2004 bij SAP en kwam in 2017 als eerste Amerikaanse vrouw in het bestuur van de onderneming. Maar haar aanstelling is door de druk van de coronaviruspandemie verkort. De 39-jarige Duitser Klein begon in 1999 bij SAP terwijl hij nog student was. Hij werkte zich omhoog en was sinds 2016 operationeel directeur, toen hij afgelopen herfst samen met Morgan aan het roer kwam te staan.

SAP kwam dinsdag ook met definitieve cijfers over het eerste kwartaal naar buiten. In die periode werd een resultaat in de boeken gezet van 811 miljoen euro. Een jaar eerder resteerde nog een flink verlies door herstructureringskosten. De omzet bedroeg 6,5 miljard euro.