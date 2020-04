Betalingsverwerker Adyen voelt impact Covid-19 in volumes

Gepubliceerd op | Views: 1.668

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsverwerker Adyen zag in het eerste kwartaal een negatieve impact van de mondiale verspreiding van Covid-19 op zijn volumes. De Nederlandse onderneming, die de betalingen regelt voor duizenden bedrijven wereldwijd, registreerde vanaf midden maart een sterke terugloop in het aantal verwerkte transacties. Met name luchtvaartmaatschappijen, online reisbureaus en vakantieverblijven werden minder actief vanwege de coronacrisis en zorgden voor minder volume.

De plotselinge daling in volumes in maart is in de eerste twee weken van april gestopt, verzekert Adyen. De volumes ontwikkelen zich nu stabiel maar liggen doorgaans een vijfde lager dan begin dit jaar. De volumes voor ondernemingen uit de toerismesector liggen momenteel zo'n 90 procent lager dan begin dit jaar. Bij fysieke winkels, die in veel landen vanwege lockdowns dicht gingen, was een net zo'n sterke terugval in volumes te zien. Dat werd wel vrijwel gecompenseerd door meer betalingen bij webwinkels.

De impact van het coronavirus heeft vooral gevolgen voor het groeitempo van Adyen. Het afgelopen kwartaal wist Adyen het aantal betalingen op te voeren tot 67 miljard euro. Dat is 38 procent hoger dan een jaar geleden. De groei is wat trager dan vorig jaar, toen het volume met meer dan 50 procent toenam. De netto-omzet van Adyen kwam in de periode uit op 135,5 miljoen euro. Dat betekende een groei op jaarbasis van 34 procent.

Koersvast

Adyen benadrukt dat het ondanks de pandemie koersvast blijft. Zo blijft het bedrijf inzetten op groei. Vorig kwartaal zijn daarom 169 nieuwe medewerkers in dienst genomen, naar een totaal van 1351. Ook blijven de prognoses voor de lange termijn staan. Daarbij gaat het bedrijf onder meer uit van een winstmarge van meer dan 55 procent. Dit kwartaal kwam de winstmarge vanwege investeringen in groei en de impact van Covid-19 uit op 47 procent.

Verder verwacht Adyen om zijn aandeelhoudersvergadering, die op 26 mei gepland staat, volledig digitaal te doen. Eerder werd aangekondigd dat die zowel digitaal als fysiek zou plaatsvinden.