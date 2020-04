Pharming: bemoedigende testresultaten ruconest tegen Covid-19

quote: Stock-King24 schreef op 21 april 2020 08:22:

Goed nieuws! Zegt ook wel iets dat er al op mensen wordt getest (150!). Dit gebeurt niet zomaar. Zou toch wat zijn dat Pharming met het vaccin komt. Los van Pharming hoop ik dat er snel een vaccin komt die enige rust in de wereld-economie kan brengen.

Goed nieuws! Zegt ook wel iets dat er al op mensen wordt getest (150!). Dit gebeurt niet zomaar. Zou toch wat zijn dat Pharming met het vaccin komt. Los van Pharming hoop ik dat er snel een vaccin komt die enige rust in de wereld-economie kan brengen.

Jij weet blijkbaar niet wat het verschil is tussen een vaccin en een geneesmiddel. Pharming is helemaal geen vaccin aan het ontwikkelen... ook Gilead niet..Zou als ik jou was even uit de pharmaceutisch hoek wegblijven op de beurs.