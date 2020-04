Winst Flow Traders ruim vertienvoudigd dankzij chaos op beurzen

Pfoe, stalen zenuwen nodig, de positie FlowTraders is de laatste tijd zo hoog geworden voor mij door de recente stijging dat het niet in verhouding is. Ik had nooit verwacht dat FT zo goed zou scoren vandaag, dat het er zelfs naar uitziet dat het mogelijk in het rood kan maakt me ietwat angstig, aangezien ik de beurs totaal niet lijk te doorgronden met de bewegingen laatste tijd. Hoge werkloosheidscijfers, negatieve olieprijzen lijken er niet zoveel toe te doen, een mega resultaat dus ook niet.