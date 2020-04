Winst Flow Traders ruim vertienvoudigd dankzij chaos op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 2.808

AMSTERDAM (AFN) - De nettowinst van beursintermediair Flow Traders is in het eerste kwartaal bijna veertien keer zo hoog uitgevallen als in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf, dat zijn inkomsten vooral uit handelsactiviteit op de beurzen haalt, profiteerde daarbij van de grote onrust op de financiële markten door de coronacrisis.

Flow Traders zorgt bij bepaalde beleggingsproducten voor de vraag- en aanbodprijzen en strijkt het tussenliggende verschil als inkomsten op. De grillige handel in maart zorgde voor topdrukte, meldt Flow Traders bij zijn bericht over het eerste kwartaal. Doordat zorgen over de pandemie de beurshandel domineerden, liepen bovendien de verschillen tussen aanbod- en vraagprijzen op.

Hierdoor steeg het netto handelsresultaat van Flow Traders met 684 procent tot 495 miljoen euro. Door de grote drukte liepen ook de personeelskosten bij de flitshandelaar op, maar minder scherp dan de inkomsten. Daardoor bleef er onder de streep 262 miljoen euro over, tegenover 19,2 miljoen euro een jaar eerder.