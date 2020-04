Vopak verwacht meer vraag naar opslagtanks door goedkope olie

Gepubliceerd op | Views: 1.248 | Onderwerpen: energie

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak verwacht dat zijn opslagtanks voor olie de komende tijd voller zullen raken door de scherp gedaalde olieprijzen. Door het grote aanbod op de oliemarkt is er veel vraag naar opslagcapaciteit terwijl handelaren ook olie opslaan in afwachting van hogere prijzen.

In een handelsbericht schrijft Vopak dat de recente ontwikkeling van contango, waarbij speculanten olie opslaan in afwachting van een prijsstijging, goed zal zijn voor de bezettingsgraad in de komende kwartalen.

De bezettingsgraad van de opslagtanks van Vopak kwam in het eerste kwartaal uit op 86 procent. Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten bedroeg ruim 200 miljoen euro op een omzet van 270 miljoen euro.

Impact

Vopak meldt verder dat de impact van het coronavirus op de activiteiten tot dusver beperkt is. Alle 66 terminals van het bedrijf wereldwijd zijn nog operationeel. Het moet nog blijken wat de uiteindelijke impact van de coronacrisis zal zijn bijvoorbeeld door vertragingen bij projecten in ontwikkeling.

De wereldwijde opslagcapaciteit van Vopak is 34,3 miljoen kubieke meter. De onderneming is bezig haar capaciteit verder te vergroten en trekt voor investeringen dit jaar 300 miljoen tot 500 miljoen euro uit.